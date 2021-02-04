От инвестпрограммы Минска «отщипнули» 4 миллиона. Деньги пойдут на город-спутник

Источник материала: Tut.by

Сегодня депутаты Мингорсовета урезали инвестпрограмму Минска на 4 миллиона рублей, которые направят на строительство в Смолевичах. Об этом сообщает агентство « Минск-Новости ». Вспоминаем, в чем раньше была проблема с финансированием городов-спутников.



Фото: TUT.BY

Инвестпрограмму Минска депутаты приняли в конце декабря 2020 года. Ее объем — около 853 миллионов рублей. В основном эти деньги будут направлены на строительство.

Но сегодня на сессии Мингорсовета депутаты проголосовали за сокращение объема инвестпрограммы на 4 млн рублей в соответствии с указом президента от 07.05.2014 № 214 «О развитии городов-спутников». Эта сумма перечисляется как межбюджетный трансферт на проектирование и строительство объектов в городе-спутнике Смолевичах, а именно: на среднюю школу в квартале № 2 направляется 500 тысяч рублей, детский сад в том же квартале — также 500 тысяч рублей, на проект застройки, включающий инженерные сети, благоустройство, озеленение, сооружения в квартале № 2, — 3 миллиона рублей.

Отметим, что вопрос финансирования городов-спутников на протяжении нескольких лет был дискуссионным. Дело в том, что Минск не горел желанием в этом участвовать, учитывая, что город и так как минимум берет на себя нагрузку по обеспечению школами и садами (которых не хватает) детей из ближайших пригородов. Минская область же тоже не хотела финансировать спутники в одиночку, потому что переезжают туда часто именно жители Минска.

Но в 2019 году столица и область пришли к компромиссу по поводу долевого участия в финансировании спутников. Теперь деньги на спутники дают как Минск, так и Минская область.