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2 года «домашней химии» получил житель Каменецкого района за нападение на начальника ГАИ
Источник материала: Tut.by
В Каменце огласили приговор местному жителю, который обвинялся
Преступление обвиняемый совершил в ноябре прошлого года. Начальник каменецкой ГАИ с коллегой приехал в деревню Ратайчицы для проверки сообщения о нетрезвом водителе. В одном из дворов инспекторы нашли Volkswagen. Водитель успел выйти из машины, но визуально был нетрезв, сообщала пресс-служба областной милиции. Сотрудники попытались задержать сельчанина, однако за него заступились знакомые.
— 24-летний нетрезвый местный житель начал конфликтовать с милиционером, выхватил у него телефон и выбросил за забор. Затем он схватил начальника ГАИ за воротник, дважды ударил по подбородку, повредил форму и оторвал погон, — рассказали в МВД.
Суд признал мужчину виновным и назначил 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
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Он схватил начальника ГАИ за воротник, дважды ударил по подбородку, повредил форму и оторвал погон.
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