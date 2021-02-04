2 года «домашней химии» получил житель Каменецкого района за нападение на начальника ГАИ

Источник материала: Tut.by

В Каменце огласили приговор местному жителю, который обвинялся в применении насилия и угрозах начальнику районной ГАИ, сообщает пресс-служба прокуратуры Брестской области.

Преступление обвиняемый совершил в ноябре прошлого года. Начальник каменецкой ГАИ с коллегой приехал в деревню Ратайчицы для проверки сообщения о нетрезвом водителе. В одном из дворов инспекторы нашли Volkswagen. Водитель успел выйти из машины, но визуально был нетрезв, сообщала пресс-служба областной милиции. Сотрудники попытались задержать сельчанина, однако за него заступились знакомые.

— 24-летний нетрезвый местный житель начал конфликтовать с милиционером, выхватил у него телефон и выбросил за забор. Затем он схватил начальника ГАИ за воротник, дважды ударил по подбородку, повредил форму и оторвал погон, — рассказали в МВД.

Суд признал мужчину виновным и назначил 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.