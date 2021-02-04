Источник материала: Хартия'97

В пятницу в Беларуси ожидается до -17 градусов 4.02.2021, 18:36

Будет облачно с прояснениями.

Небольшой снег и гололедица ожидаются в Беларуси 5 февраля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный, западный 4-9 м/с, ночью с порывами до 14 м/с, по юго-востоку местами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов мороза, в южных районах - минус 8-10. Днем будет 4-10 градусов ниже нуля.

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