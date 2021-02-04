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Российский военный самолет нарушил воздушное пространство Эстонии

04.02.2021 18:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Российский военный самолет нарушил воздушное пространство Эстонии

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  • 4.02.2021, 18:06
Российский военный самолет нарушил воздушное пространство Эстонии
Фото: sky_lik74/flickr

Посла РФ вызвали в эстонский МИД.

В среду, 3 февраля российский военный самолет Ил-76МД нарушил воздушное пространство Эстонии.

Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны Эстонии, пишет «Новое время».

По данным ведомства, инцидент произошел около острова Вайндлоо. Самолет находился в воздушном пространстве страны примерно одну минуту.

Самолет следовал с включенным передатчиком, но в момент нарушения государственной границы Эстонии он не находился в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой.

В связи с инцидентом в МИД Эстонии вызвали посла России, которому вручили соответствующую ноту.

Данный инцидент стал первым нарушением государственной границы Эстонии российским самолетом в этом году. До этого такие инциденты случались по несколько раз в год.

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