|
Российский военный самолет нарушил воздушное пространство Эстонии
Источник материала: Хартия'97
Российский военный самолет нарушил воздушное пространство Эстонии
Посла РФ вызвали в эстонский МИД.
В среду, 3 февраля российский военный самолет Ил-76МД нарушил воздушное пространство Эстонии.
Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны Эстонии, пишет
По данным ведомства, инцидент произошел около острова Вайндлоо. Самолет находился в воздушном пространстве страны примерно одну минуту.
Самолет следовал с включенным передатчиком, но в момент нарушения государственной границы Эстонии он не находился в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой.
В связи с инцидентом в МИД Эстонии вызвали посла России, которому вручили соответствующую ноту.
Данный инцидент стал первым нарушением государственной границы Эстонии российским самолетом в этом году. До этого такие инциденты случались по несколько раз в год.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посла РФ вызвали в эстонский МИД.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)