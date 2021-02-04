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Бывший руководитель «Амкодора»: В Беларуси могут возникнуть новые дела против известных чиновников

04.02.2021 18:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Бывший руководитель «Амкодора»: В Беларуси могут возникнуть новые дела против известных чиновников

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  • 4.02.2021, 17:46
  • 1,453
Бывший руководитель «Амкодора»: В Беларуси могут возникнуть новые дела против известных чиновников
Василий Шлындиков

Может, номенклатуре пора действовать на опережение?

Бывший руководитель концерна «Амкодор» Василий Шлындиков прокомментировал сайту udf.by вынужденную эмиграцию экс-премьера Сергея Румаса.

Бывший руководитель концерна «Амкодор» также считает, что и дальше в Беларуси могут возникать дела против известных чиновников.

«Я думаю, следующим будет Сергей Сидорский. Если он вернется назад в Беларусь из Москвы, то назад уже может не уехать. Идет зачистка всех возможных вариантов. А русские наверняка рассматривали кандидатуру Сидорского на пост преемника Лукашенко. Так что думаю, нас ждет еще много необъяснимых событий», – сказал Шлындиков.

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