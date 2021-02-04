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Балаба рассказал о самом дорогом подарке от Лукашенко

04.02.2021 18:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба рассказал о самом дорогом подарке от Александра Лукашенко.

Балаба рассказал о самом дорогом подарке от Лукашенко

Журналу «Спецназ» он сообщил, что «посещение минского ОМОНа президентом — самый большой подарок для личного состава, который может быть именно от главнокомандующего, от главы государства».

Балаба объяснил это тем, что «провести накануне Нового года такое мероприятие, поблагодарить людей за службу, сказать слова благодарности и поддержки — дорогого стоит».

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Командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба рассказал о самом дорогом подарке от Александра Лукашенко.
 
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