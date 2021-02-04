Балаба рассказал о самом дорогом подарке от Лукашенко

Командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба рассказал о самом дорогом подарке от Александра Лукашенко.





Журналу «Спецназ» он сообщил, что « посещение минского ОМОНа президентом — самый большой подарок для личного состава, который может быть именно от главнокомандующего, от главы государства».

Балаба объяснил это тем, что «провести накануне Нового года такое мероприятие, поблагодарить людей за службу, сказать слова благодарности и поддержки — дорогого стоит».

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