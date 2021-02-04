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Балаба рассказал о самом дорогом подарке от Лукашенко
Источник материала: Навiны
Командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба рассказал о самом дорогом подарке от Александра Лукашенко.
Журналу «Спецназ» он сообщил, что «
Балаба объяснил это тем, что «провести накануне Нового года такое мероприятие, поблагодарить людей за службу, сказать слова благодарности и поддержки — дорогого стоит».
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Командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба рассказал о самом дорогом подарке от Александра Лукашенко.
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