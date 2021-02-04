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Следствие выпустило на волю пятерых фигурантов крупного коррупционного дела

04.02.2021 18:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела о получении взяток в отношении должностных лиц ряда промышленных предприятий, сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Следствие выпустило на волю пятерых фигурантов крупного коррупционного дела

Речь идет о руководителях среднего звена ОАО «МЗКТ», ОАО «Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова», ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок», ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и ОАО «Минский тракторный завод».

«В настоящее время обвиняемые сотрудничают со следствием, — говорится в сообщении. — С учетом всех обстоятельств дела следователем изменена мера пресечения с заключения под стражу на залог пятерым из восьми задержанных. В счет возмещения незаконно полученного дохода в виде взяток обвиняемыми для последующего обращения в счет государства внесены более 70 тысяч белорусских рублей».

Ранее СК сообщал, что фигуранты дела 22—23 декабря получили от представителя российского субъекта хозяйствования взятки в размере от 50.000 до 250.000 российских рублей (от 1.700 до 8.500 белорусских рублей) за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию. Тогда сообщалось о задержании семи сотрудников предприятий. К пяти была применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к двоим — в виде залога.

По предварительной информации, вознаграждение фигурантам выплачивалось за действия, связанные с закупками белорусскими предприятиями продукции, в том числе имеющей технические отклонения, говорится в сообщении ведомства.

 
 
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Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела о получении взяток в отношении должностных лиц ряда промышленных предприятий, сообщается в...
 
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