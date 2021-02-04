УАЗ тянет по заснеженной дороге фуру — вы такое видели когда-нибудь? (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске прошел снегопад. Зима из типичной белорусской за несколько часов превратилась в типичную настоящую: с сугробами, заметенными дорогами и всей прочей атрибутикой. И вот ситуация: есть фура, которая не может проехать по заснеженной дороге, и есть внедорожник УАЗ. Показываем шокирующее видео.

О ситуации корреспонденту Onliner рассказал наш читатель.

— Это улица Шаранговича в Минске, возле «НПО Центр». Фура не смогла легкую горку взять — позвали специалиста по дорогам, — отметил автор видео.

Собеседник добавил, что УАЗ понадобилось всего две попытки, чтобы вытащить автопоезд. С первой не удалось: фура-то тяжелая. Зато со второй все пошло как по маслу.

— Вот так люди справляются без дорожников. Владельцы внедорожников рулят, — подытожил наш читатель.

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