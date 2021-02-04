Обсуждения каких-либо вопросов регламентом не предусмотрено - зачем Лукашенко ВНС?

kp.by "ВНС" состоит из выступления Лукашенко, некоторых делегатов и финального принятия некой итоговой резолюции. Обсуждения каких-либо вопросов регламентом не предусмотрено, пишет





Фото: telegram-канал "МотолькоПомоги".





В сеть попало расписание предстоящего Всебелорусского народного собрания, которое пройдет 11-12 февраля во Дворце Республики. На него пригласили 2700 человек со всей страны – в основном это чиновники, номенклатура, руководители провластных партий и общественных объединений, государственных предприятий.





Отметим, что расписание, попавшее в сеть – не окончательное. Кроме того, в нем датами проведения обозначены 27-28 января – напомним, первоначально именно в эти даты планировали провести собрание.





Очевидно, что структура проведения съезда кардинально не поменяется, а значит можно представить, как все пройдет. Если кратко: собрание состоит из выступления Александра Лукашенко, некоторых делегатов и финального принятия итоговой резолюции. Как такового обсуждения каких-либо вопросов регламентом не предусмотрено.





Официально заявлено, что ВНС будет проходить два дня. На самом деле – один день, потому что первый день – «разминочный». В первый день делегации заселяются в гостиницы и там же обедают. Потом всех везут во Дворец Независимости на краткую экскурсию, потом снова развозят по гостиницам. Вечером желающие могут посетить Дворец спорта, там пройдет концерт «мастеров искусств».





Основной день проведения ВНС для делегатов начнется с выселения из гостиниц и возложения цветов на площади Победы. Потом всех везут во Дворец Республики.





Съезд начнется в 10.00 с десятиминутной вступительной речи Лукашенко. После этого десять минут отведено на формальность – избрание рабочих органов собрания. Потом – снова речь Лукашенко, на этот раз – двухчасовая.





После этого 10 минут отведено на еще одну формальность – доклад мандатной комиссии. Потом полчаса отведено на выступления делегатов. Согласно регламенту каждое выступление должно длиться не больше семи минут.





Затем – часовой перерыв на кофе. После чего выступления делегатов продолжаться – на это отведено полтора часа. После этого очередная формальность – 15-минутный доклад председателя редакционной комиссии.





После этого участники проголосуют на заранее написанную резолюцию ВНС. Наконец – получасовое заключительное слово Александра Лукашенко. На этом ВНС закончится.





После этого делегатов покормят и развезут по регионам.







