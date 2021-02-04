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Свежий взгляд: молодежь готовится к Всебелорусскому народному собранию
04.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Образование, семейные ценности и история Великой Отечественной войны. В Минске представители молодежных организаций и университетов обсудили подготовку к Всебелорусскому народному собранию, передает «МИР 24».
Юные делегаты активно участвовали в диалоговых площадках и выработали предложения, которые хотели бы озвучить на национальном форуме. Они касаются различных сфер, например, устойчивого развития страны, новых форм обучения и укрепления семьи.
«Предложения касаются крепкой семьи как залога успешного развития общества», – отметила начальник управления Института управленческих кадров Академии при президенте Республики Беларусь Ирина Мурашко.
Шестое Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске 11 и 12 февраля. В нем примут участие 2700 делегатов. По итогам форума примут резолюцию с основными направлениями развития страны.
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Юные делегаты выработали предложения, которые касаются различных сфер, например, устойчивого развития страны, новых форм обучения и укрепления семьи.
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