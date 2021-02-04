Свежий взгляд: молодежь готовится к Всебелорусскому народному собранию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Образование, семейные ценности и история Великой Отечественной войны. В Минске представители молодежных организаций и университетов обсудили подготовку к Всебелорусскому народному собранию, передает «МИР 24».

Юные делегаты активно участвовали в диалоговых площадках и выработали предложения, которые хотели бы озвучить на национальном форуме. Они касаются различных сфер, например, устойчивого развития страны, новых форм обучения и укрепления семьи.

«Сегодня такие формы работы как квизы, квесты, тренинги являются неотъемлемой частью формального образования. И являются более эффективными», – рассказал заведующий Республиканским молодежным центром Дмитрий Туронок.

«Предложения касаются крепкой семьи как залога успешного развития общества», – отметила начальник управления Института управленческих кадров Академии при президенте Республики Беларусь Ирина Мурашко.

Шестое Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске 11 и 12 февраля. В нем примут участие 2700 делегатов. По итогам форума примут резолюцию с основными направлениями развития страны.