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Гайдукевич: ожидания от ВНС, темы для соцопроса и встреча посла США с Латушко
04.02.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Итоговый выпуск программы Горизонт событий с участием заместителя председателя Постоянной комиссии по международным отношениям белорусского парламента, главы ЛДПБ Олега Гайдукевича.
Темы беседы:
― VI
― для чего президент
― новый
―
― Минск и Москва
Итоговый выпуск программы Горизонт событий с участием известного белорусского политика Олега Гайдукевича смотрите на Sputnik Беларусь.
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