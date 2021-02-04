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Гайдукевич: ожидания от ВНС, темы для соцопроса и встреча посла США с Латушко

04.02.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Итоговый выпуск программы Горизонт событий с участием заместителя председателя Постоянной комиссии по международным отношениям белорусского парламента, главы ЛДПБ Олега Гайдукевича. 

© Photo : Пресс-служба президента РБ
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Темы беседы:

― VI Всебелорусское народное собрание ― генератор смыслов и модернизации страны, либо механизм единогласного одобрения?

― для чего президент инициировал соцопрос в канун ВНС?

― новый посол США Джули Фишер перед приездом в Минск встретилась с Павлом Латушко — к чему бы это?

закрытие ведущих телеканалов страны ― "обоснованное решение для защиты национальной безопасности", ― президент Украины Зеленский отчитался перед послами "Большой семерки";

― Минск и Москва постепенно восстанавливают пассажирское железнодорожное сообщение.

Итоговый выпуск программы Горизонт событий с участием известного белорусского политика Олега Гайдукевича смотрите на Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Как должно пройти Всебелорусское собрание, что должен показать соцопрос накануне этого форума и зачем новый посол США в Беларуси Джули Фишер встретилась в Варшаве...
 
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