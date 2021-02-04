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Белорусские десантники ищут "бандформирования" в Витебской области
04.02.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Учебно-боевая операция отрабатывается в белорусских лесах при поддержке бронетехники: военнослужащим, в том числе призванным из запаса, поручен поиск незаконных формирований, сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
В республике продолжается внезапная проверка мобилизационной и боевой готовности Вооруженных сил, которая была объявлена 25 января. Перед выполнением задач подразделения 103-й бригады были доукомплектованы военнослужащими запаса.
Главной особенностью нынешней проверки станет способность подразделений действовать в современных условиях боевых действий. Учебные занятия проходят на полигонах во всех областях Беларуси. Кроме них выполнять задачи белорусские военные будут на смешанных лесисто-болотистых участках местности, а также в условиях городской застройки.
Отдельно будет проверено состояние техники и вооружения, а также готовность тыловых подразделений, которые снабжают и обслуживают войска. На финальном этапе военные проведут боевые стрельбы.
Проверку осложняют погодные условия: по данным Минобороны, задачи бойцам и офицерам приходится выполнять и днем, и ночью.
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Бойцы 103-й воздушно-десантной бригады заброшены в леса со специальной миссией для разведки и блокирования вооруженных групп.
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