Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев – Sputnik. Учебно-боевая операция отрабатывается в белорусских лесах при поддержке бронетехники: военнослужащим, в том числе призванным из запаса, поручен поиск незаконных формирований, сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

В республике продолжается внезапная проверка мобилизационной и боевой готовности Вооруженных сил, которая была объявлена 25 января. Перед выполнением задач подразделения 103-й бригады были доукомплектованы военнослужащими запаса.

Главной особенностью нынешней проверки станет способность подразделений действовать в современных условиях боевых действий. Учебные занятия проходят на полигонах во всех областях Беларуси. Кроме них выполнять задачи белорусские военные будут на смешанных лесисто-болотистых участках местности, а также в условиях городской застройки.

Отдельно будет проверено состояние техники и вооружения, а также готовность тыловых подразделений, которые снабжают и обслуживают войска. На финальном этапе военные проведут боевые стрельбы.

Проверку осложняют погодные условия: по данным Минобороны, задачи бойцам и офицерам приходится выполнять и днем, и ночью.

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