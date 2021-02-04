Захарова пожелала успехов проекту бывших журналистов Sputnik Эстония

Источник материала: Sputnik Беларусь

Новый независимый информационный ресурс Sputnik Meedia начал работать во вторник в Эстонии. Костяк его журналистского коллектива составили бывшие сотрудники редакции Sputnik Estonia, прекратившей свою работу 1 января 2020 года под давлением властей страны.

"Журналисты не сдаются. Я говорю о тех корреспондентах, которые столкнулись с информационным произволом. Мы рады приветствовать запуск независимого информационного сайта Sputnik Meedia", - сказала Захарова.

Она пожелала успехов участникам проекта. Она подчеркнула, что финансирование ресурса будет осуществляться из независимых источников, он никак не связан с МИА "Россия сегодня".

В конце 2019 года сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, если они до 1 января этого года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС против генерального директора МИА "Россия сегодня" на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ. В свою очередь генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отмечал, что обязательства по обеспечению свободы СМИ закреплены в Хельсинкском акте. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

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