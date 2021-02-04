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Беларусь и Россия могут заняться совместной разработкой электромобилей
Источник материала: Tut.by
Россия и Беларусь могут объединить усилия по созданию электромобилей. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов по итогам встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, сообщает
По словам Борисова, которые приводит ТАСС, у двух стран есть накопленные компетенции в области автомобилестроения, которые могут быть использованы для создания «автомобилей будущего» и в первую очередь — электромобилей. В составе российской делегации во встрече также принимал участие глава «КамАЗа» Сергей Когогин. По его словам, стороны проанализировали негативные моменты в сотрудничестве и приняли решение перезапустить взаимоотношения на всех уровнях — «между предприятиями, между концернами, между федеральными отраслевыми органами, в первую очередь Минпромторгом, Росатомом, Роскосмосом».
Напомним, что в декабре прошлого года «КамАЗ» показал экспериментальный образец электромобиля
Проектом собственного электрокара в нашей стране занимается Национальная академия наук, которая в конце минувшего года провела презентацию «макетного образца» пикапа Academic Electro — все подробности о нем можно узнать
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Россия и Беларусь могут объединить усилия по созданию электромобилей. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов по итогам встречи с премьер-министром...
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