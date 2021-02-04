Опубликовано расследование о том, как окружение Лукашенко зарабатывает на россиянах

Источник материала: Салiдарнасць

Ежегодно Россия теряет миллиарды рублей на контрабанде и реэкспорте товаров из Беларуси. Москва закрывает глаза на проблему, позволяя зарабатывать компаниям, связанным с белорусскими властями, выяснили в совместном расследовании «Проект», «Белсат» и Naviny.by.

В материале объясняется, почему контрабандные сигареты ввозятся из Беларуси. Цена на сигареты в нашей стране — самая низкая в Таможенном союзе, около 60 российских рублей в эквиваленте за пачку против 120 в России. В Беларуси налажено огромное производство табака, которое превышает внутреннее потребление больше, чем в два-три раза.

В расследовании приводятся схемы, как устроены поставки контрабандных сигарет в Россию.

«Сигареты едут в Россию либо «запчастями» (табак, капсулы и картонные листы отдельно), либо «в сборе», рассказывает один из продавцов, найденных корреспондентом «Проекта» в социальной сети «Вконтакте».

— В России уже происходит прессовка, набивка и крой картонных пачек. Акцизные марки — дешевая типографская реплика оригинала. К картону и капсулам вопросов нет. Табак мы возили банально в подушках, — рассказывает он.

Продавец предполагает, что в схеме, участвует российская таможня: сотрудники среднего и высшего ранга.

Один из самых распространенных способов перевозки товара из Беларуси — так называемый «прерванный транзит»: белорусские компании заявляют, что везут сигареты в Кыргызстан, Казахстан или Армению, якобы разгружают их там, хотя до финальной точки не доезжают. Фура въезжает с грузом сигарет и официальными документами, по которым товар едет в другую страну, но вместо этого он выгружается в России.

Мелкооптовая торговля контрабандой в России устроена на манер продажи наркотиков — почти как в даркнете, через анонимные телеграм-каналы и группы во «ВКонтакте». В декабре 2020 года таких площадок было не менее шестисот.

Реальных владельцев таких групп и чатов вычислить невозможно — в профиле нет настоящих имен или фотографий, администраторы постоянно меняются.

Чтобы произвести закупку в телеграм-каналах, вас должны порекомендовать администраторам — без этого продавцы нередко даже не станут вести диалог».





Переписка корреспондента «Проекта» с продавцом

В расследовании также отмечается, кто зарабатывает на сигаретах в Беларуси. Речь о владельце фабрики «Интер Тобакко» Алексее Олексине — не чужом для Лукашенко человеке.

«Выгода Олексина в табачной отрасли огромна. Дело в том, что еще в 2017 году президент Лукашенко поручил создать «единую товаропроводящую сеть» в табачной сфере: это значит, что сигареты двух табачных заводов страны стали продаваться через Олексина, и в 2020 году ему отошло 40% внутреннего рынка.

Именно с его компанией «Энерго-Оил» был заключен инвестиционный договор, согласно которому компания Олексина получила в аренду государственные ларьки «Табак» (около 900 объектов) и получила право установить свои ларьки «Табакерка» по всей стране.

А годом позже, с лета 2018 года, «Энерго-Оил» получила право на импорт и торговлю иностранными сигаретами. Компания ввозила, а теперь и производит по лицензии L& M, Parliament, Marlboro.

С учетом того, что внутреннее производство табачных изделий в Беларуси в разы превосходит внутренний спрос, импортные сигареты также могут попадать в Россию.

Наконец, важно понимать то, что именно Олексин ко всему прочему еще контролирует перемещения всех транзитных грузов в Беларуси. Дело в том, что «для противодействия контрабанде» по распоряжению Лукашенко в Беларуси была создана система мониторинга транзитных перевозок, которая в режиме реального времени отслеживает перемещение фур до места назначения.

На машины ставится электронная пломба, которая подключена к системам навигации и интегрирована с базой таможенных органов. Национальным оператором системы выступает компания «Белнефтегаз», подконтрольная Олексину. Разработчиком этой электронной системы была компания, также подконтрольная Олексину».

Олексин отказался давать комментарии для этого материала.

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