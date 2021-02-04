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Илон Маск написал в интернете слово doge — и одноименная криптовалюта пошла вверх

04.02.2021 19:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Слова Илона Маска могут влиять на курсы криптовалют. Стоило ему утром написать в Twitter слово doge, как одноименная виртуальная валюта пошла в рост. В конце января уже складывалась аналогичная ситуация: тогда слова американского бизнесмена подстегнули рост Dogecoin и биткоина. То же было и в декабре.

Илон Маск написал в интернете слово doge — и одноименная криптовалюта пошла вверх

С учетом стоимости «мемной» криптовалюты особенного профита рост ее курса не принесет — только если у вас в кошельке много «доге». Однако со стороны рост на 660% выглядит внушительным, чему нынешний биткоин может только завидовать.

Одновременно это указывает на сверхвысокую волатильность криптовалют, курс которых может значительно колебаться от единственного слова.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Слова Илона Маска могут влиять на курсы криптовалют. Стоило ему утром написать в Twitter слово doge, как одноименная виртуальная валюта пошла в рост. В конце января уже...
 
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