«От символики не откажемся». Лидеры партий о символике, которую могут признать экстремистской

Генеральная прокуратура с подачи «русского мира» готовится признать бело-красно-белый флаг экстремистским. Между тем, символика многих политических партий выполнена в национальных цветах, хотя и зарегистрирована в Министерстве юстиции.

Что ждет политические партии в случае признания бело-красно-белого флага экстремистским: ликвидация, перерегистрация или что-то еще?





«Белорусский партизан» адресовал этот вопрос лидерам оппозиционных партий.

Григорий Костусёв: Однозначно, что мы никогда не откажемся от своих исторических символов

- Нас очень напрягают и волнуют возможные решения Всебелорусского народного собрания о признании бело-красно-белого флага экстремистским – речь идет о фактическом запрете. Если бело-красно-белый флаг будет признан экстремистским (я владею информацией, что этот вопрос рассматривается белорусскими властями на самом высоком уровне), и вполне вероятно, что такое решение будет принято, то что станет с теми партиями, у которых символами являются герб «Пагоня» и бело-красно-белый флаг? Есть угроза того, что эти партии будут ликвидированы, - отметил лидер Партии БНФ Григорий Костусев. - Однозначно, что мы никогда не откажемся от своих символов.





Политик считает, что страна скатывается к идеологии уровня предвоенной Германии 30-ых годов:





- Но как будет действовать власть в случае признания бело-красно-белого флага экстремистским, спрогнозировать очень и очень сложно. В стране складывается ситуация как в предвоенной Европе в середине 30-х годов прошлого века. Вспомним хотя бы Германию, когда там произошел разгром политических партий, начали строиться концентрационные лагеря для инакомыслящих политиков и для населения Германии не немецкой расы, - подчеркнул Г. Костусев.

Лидер Партии Грамада Сергей Черечень: Пока это глупость несусветная, но, к сожалению, в такое время мы живем

- Наша партийная символика перекликается с национальной символикой. Но дело в том, что наша символика зарегистрирована в Министерстве юстиции, и мы имеем ее использовать – все по закону. Все документы у нас на руках, а уже как они будут выкручиваться: запрещать либо перерегистрировать нашу символику, которая, по их мнению, перекликается с «экстремистской» символикой, время покажет. Пока это глупость несусветная, но, к сожалению, в такое время мы живем, - отметил политик.

Председатель ОГП Николай Козлов: «Тогда они совсем сошли с ума?».

- Во-первых, у ОГП партийная символика зарегистрирована в Минюсте. Во-вторых, мы категорически против признания бело-красно-белой символики экстремистской. Но если до этого дойдет, тогда последует наша реакция – она точно будет негативной, - подчеркнул Николай Козлов.



