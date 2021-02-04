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Белорусские баскетболистки победили сборную Великобритании в квалификации ЧЕ

04.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские баскетболистки победили сборную Великобритании в квалификации ЧЕ

Баскетболистки сборной Беларуси одержали победу в предпоследнем матче отборочного турнира чемпионата Европы.

После поражения от соперниц из Польши (56:68), команда Натальи Трофимовой сегодня выиграла у сборной Великобритании со счетом 67:56. Самой результативной в составе белорусок стала Юлия Рытикова, набравшая 17 очков. Свой заключительный отборочный поединок сборная Беларуси проведет в субботу – вновь против польских баскетболисток. В группе «F» лидирует команда Великобритании (6 очков), на один балл меньше у белорусок, команда Польши – третья (у нее 4 очка). В финальную стадию чемпионата Европы выйдут победители 9 групп и 5 лучших команд из занявших вторые места. Первенство континента пройдет в июне в Испании и Франции.

ФОТО: Белорусская федерация баскетбола 

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Баскетболистки сборной Беларуси одержали победу в предпоследнем матче отборочного турнира чемпионата Европы. После поражения от соперниц из Польши (56:68), команда...
 
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