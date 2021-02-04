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Стационарная сеть сейсмических наблюдений будет работать в районе БелАЭС

04.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стационарная сеть сейсмических наблюдений будет работать в районе БелАЭС

Первый миллиард киловатт-часов и повышенная безопасность. Тестирование систем и оборудования на Белорусской АЭС прошло успешно, сообщили в Госатомнадзоре.  Далее – возле станции установят стационарную сеть наблюдения. 

Она будет отслеживать сейсмическую активность в радиусе 300 километров. Это одна из рекомендаций по итогам стресс-тестов. Результаты испытаний показали: станция – максимально устойчива к внешним и внутренним воздействиям. Замечаний у специалистов не возникло, некоторые параметры с запасом превышают требования МАГАТЭ. И при этом совершенствование системы безопасности продолжается.

Эти стресс-тесты – инициатива белорусской стороны, в том числе, чтобы показать  безопасность станции европейским экспертам. Они приедут с проверкой на следующей неделе.

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Первый миллиард киловатт-часов и повышенная безопасность. Тестирование систем и оборудования на Белорусской АЭС прошло успешно, сообщили в Госатомнадзоре.  Далее...
 
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