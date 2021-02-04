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В центре Минска произошло ДТП по причине заноса

04.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В центре Минска произошло ДТП по причине заносаМинска произошло ДТП по причине заноса" class="one-news__figure-img">

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло в центре столицы, информирует Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По имеющейся информации, водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген», двигался по ул. Янки Купалы со стороны пр. Независимости в направлении ул. Интернациональной. При перестроении из второй полосы для движения в третью автомобиль вошёл в неуправляемый занос, в результате чего произошло его столкновение с микроавтобусом «Фольксваген».

Оба автомобиля получили механические повреждения, пострадавших в ДТП нет. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска.

Госавтоинспекция напоминает: Уважаемые водители! При выборе скорости движения учитывайте дорожные, погодные (метеорологические) условия! Будьте предельно внимательны и осторожны за рулем!

Фото: Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома

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Теги: Минск
 
 
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Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло в центре столицы, информирует Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома. По имеющейся...
 
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