Арктическое вторжение. Прогноз погоды на 3 февраля

Источник материала: ОНТ

В нашу страну пришел очередной циклон, получивший у немецких коллег название «Зигберт». Этот посланник Атлантики принес снегопады и порывистый ветер. Но уже завтра нас ждет арктическое вторжение.

5 февраля территория Беларуси будет находиться под влиянием холодных неустойчивых воздушных масс, которые поступают с северных широт. Температура устремится вниз.

В пятницу облачно с прояснениями. Во многих районах – небольшой снег. Влажность до 100 процентов. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью порывистый, по юго-востоку сильный порывистый. Атмосферное давление ночью будет интенсивно расти, днем – существенно не изменится.

В 8:00 температура воздуха составит от -8℃ по юго-западу до -14℃ в центральных регионах. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет еще на 3-5 градусов прохладнее. К середине дня морозы немного ослабнут. По юго-западу ожидается -5℃. А самыми холодными будут восточные и северо-восточные районы – до -10℃. К вечеру температура вновь понизится – будет от -7 ℃ по западу до -13℃ по северо-востоку.

В выходные морозы усилятся. В субботу с севера Европы на Беларусь распространится область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Будет переменная облачность. Ночью и утром пройдет небольшой кратковременный снег, днем без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -13…-18℃, при прояснениях воздух будет охлаждаться до -20℃. По югу -10…-12℃, днем -7…-14℃. В воскресенье еще на пару градусов холоднее.

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