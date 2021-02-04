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Минск включён в список самых безопасных столиц Европы благодаря концепции «Добрая дорога»
Источник материала: ОНТМинск включён в список самых безопасных столиц Европы благодаря концепции «Добрая дорога»" class="one-news__figure-img">
Минск вошёл в список самых безопасных с точки зрения дорожного движения столиц в Европе,
Заместитель начальника Управления ГАИ г. Минска Андрей Зырянов на 24-й внеочередной сессии Мингорсовета сообщил, что количество погибших в результате ДТП с 2006 по 2018 годы снизилось в 4,5 раза. Темпы снижения аварийности оказались выше среднеевропейских, а показатели безопасности движения в Минске соизмеримы с показателями самых безопасных столиц Европы – Берлина, Вены, Праги, Стокгольма.
Участникам сессии Мингорсовета была представлена концепция развития транспортной системы и повышения безопасности дорожного движения города на предстоящую пятилетку.
Фото: официальный Telegram-канал Минского горисполкома
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Минск вошёл в список самых безопасных с точки зрения дорожного движения столиц в Европе, сообщает официальный Telegram-канал Минского горисполкома. Заместитель...
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