Источник материала: ОНТ

Минск включён в список самых безопасных столиц Европы благодаря концепции «Добрая дорога»" class="one-news__figure-img">

Минск вошёл в список самых безопасных с точки зрения дорожного движения столиц в Европе, сообщает официальный Telegram-канал Минского горисполкома.

Заместитель начальника Управления ГАИ г. Минска Андрей Зырянов на 24-й внеочередной сессии Мингорсовета сообщил, что количество погибших в результате ДТП с 2006 по 2018 годы снизилось в 4,5 раза. Темпы снижения аварийности оказались выше среднеевропейских, а показатели безопасности движения в Минске соизмеримы с показателями самых безопасных столиц Европы – Берлина, Вены, Праги, Стокгольма.

Участникам сессии Мингорсовета была представлена концепция развития транспортной системы и повышения безопасности дорожного движения города на предстоящую пятилетку.

«Будет больше мероприятий, связанных с контролем на дорогах и оповещением участников движения о возможных опасностях. Это касается установки камер видеонаблюдения, внедрения интеллектуальных транспортных систем, в том числе связанных с управлением грузовым движением и др. В будущем такие меры позволят снизить аварийность на столичных улицах, соответственно, повысится безопасность на дорогах», – рассказал заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Андрей Зырянов.

Фото: официальный Telegram-канал Минского горисполкома

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