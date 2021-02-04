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Директор ГУМа задержан по подозрению в коррупции
Источник материала: ОНТ
Директор ОАО «ГУМ» Александр Крепак задержан по подозрению в коррупции,
По сообщению официального представителя Следственного комитета Республики Беларусь Юлии Гончаровой, Александр Крепак был задержан сотрудниками ГУБОПиК МВД при получении незаконного финансового вознаграждения в размере 2 525 белорусских рублей.
Данные следствия указывают, что подобные противоправные действия со стороны подозреваемого носили системный характер.
«Окончательная правовая оценка ситуации будет дана по результатам следствия», – сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова.
Фото: Следственный комитет Республики Беларусь
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Директор ОАО «ГУМ» Александр Крепак задержан по подозрению в коррупции, информирует БЕЛТА. По сообщению официального представителя Следственного комитета...
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