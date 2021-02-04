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Директор ГУМа задержан по подозрению в коррупции

04.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Директор ГУМа задержан по подозрению в коррупции

Директор ОАО «ГУМ» Александр Крепак задержан по подозрению в коррупции, информирует БЕЛТА.

По сообщению официального представителя Следственного комитета Республики Беларусь Юлии Гончаровой, Александр Крепак был задержан сотрудниками ГУБОПиК МВД при получении незаконного финансового вознаграждения в размере 2 525 белорусских рублей.

Данные следствия указывают, что подобные противоправные действия со стороны подозреваемого носили системный характер.

«Окончательная правовая оценка ситуации будет дана по результатам следствия», – сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Фото: Следственный комитет Республики Беларусь

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Директор ОАО «ГУМ» Александр Крепак задержан по подозрению в коррупции, информирует БЕЛТА. По сообщению официального представителя Следственного комитета...
 
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