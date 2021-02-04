КХЛ: челябинский «Трактор» одержал победу над «Нефтехимиком»

Источник материала: ОНТ

В Континентальной хоккейной лиге очередные команды обеспечили себе участие в плей-офф турнира.

Челябинский «Трактор», в составе которого выступают игроки сборной Беларуси, защитники Ник Бэйлен и Олег Евенко, благодаря победе над «Нефтехимиком» (5:3) вышел в нокаут-раунд. Отметим, что в этом матче Бэйлен забросил шайбу и отметился голевой передачей. Восьмой раз подряд в плей-офф выходит нижегородское «Торпедо». В составе команды, которую тренирует бывший нападающий минского «Динамо» Дэвид Немировски, выступает белорусский защитник Андрей Белевич. Также обеспечили себе участие в розыгрыше главного трофея лиги – Кубка Гагарина – хоккеисты московского «Динамо». Ранее в плей-офф вышли «Ак Барс», «Металлург», «Салават Юлаев», ЦСКА, СКА и «Локомотив».

ФОТО: ХК «Трактор»

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