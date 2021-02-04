Работа законодателей будет скорректирована по итогам Всебелорусского народного собрания

Источник материала: ОНТ

Работу законодателей скорректируют по итогам Всебелорусского народного собрания, сообщил спикер Палаты представителей на заседании Совета.



Сегодня говорили о подготовке к весенней сессии. Из вопросов – проект Кодекса об образовании. В основе – баланс интересов учеников, родителей и педагогов. Обсуждение будет максимально широким. Рассмотрят также законопроект о госслужбе – новые подходы в подготовке кадров, усиление дисциплины и ответственности. Инициирована разработка законопроекта о недопущении героизации нацизма. Совершенствуют и работу с электронными обращениями граждан. Много дел на упреждение – особенно в части информбезопасности и защиты личных данных. Рабочая группа уже сформирована, изменения подготовят в кратчайшие сроки.

Обсудили и план международного сотрудничества. В Беларуси ожидают визиты высокого уровня из Молдовы, Австрии и Швейцарии. У белорусских парламентариев первые в списке – Египет и Сербия.

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