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Навальный обратился к своим сторонникам из СИЗО

04.02.2021 19:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Навальный обратился к своим сторонникам из СИЗО

  • 4.02.2021, 19:36
Навальный обратился к своим сторонникам из СИЗО
Алексей Навальный
Фото: ТАСС

Политик призвал россиян не бояться и оставаться свободными.

На сайте и в соцсетях Алексея Навального появилось его обращение к сторонникам. Это первое обращение, опубликованное политиком, после того, как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Я, конечно, много раз слышал эту фразу: «Невозможно лишить свободы того, кто свободен внутри». И вот сейчас сам себя честно спрашиваю: «Ну как, работает?». Поверьте, работает. Железные двери за мной захлопываются с оглушительным лязгом, но я чувствую себя свободным человеком. Благодаря уверенности в своей правоте. Благодаря вашей поддержке. Благодаря поддержке своей семьи.

Навальный выразил мнение, что «демонстративное беззаконие» по отношению к нему — это личная месть президента Владимира Путина, а также попытка запугать всю страну. Навальный призвал своих сторонников не бояться.

Не дайте обмануть себя с помощью иллюзии силы и крутизны. Какая же это сила, если им приходится тайком травить людей и беззаконно их сажать? Где их всенародная поддержка, если выборы они могут выиграть, только не пуская на них независимых кандидатов, а страх перед протестующими вынуждает их закрывать станции метро?

Политик выразил уверенность, что россияне «могут освободить свою Родину от кучки воров-оккупантов» и обязаны сделать это. «Оставайтесь свободными», — заключил Навальный.

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Политик призвал россиян не бояться и оставаться свободными.
 
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