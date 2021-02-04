Источник материала: Хартия'97

Рейтинг Путина снова упал 4 4.02.2021, 19:04

фото с сайта: deita.ru

Ему доверяют меньше трети россиян.

Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину снова упал. Сейчас ему доверяют лишь 29%, показывают данные социологического опроса, проведенного «Левада-центр» .

С конца лета и по середину осени рейтинг Путина держался на уровне 33-34%.

При этом российские социологи говорят, что рейтинг доверия Путину снижается больше двух лет, изредка повышаясь на 1-2 процента.

В ноябре 2017 года ему доверяли почти 60 процентов.

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