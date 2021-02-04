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Рейтинг Путина снова упал
Источник материала: Хартия'97
Рейтинг Путина снова упал
Ему доверяют меньше трети россиян.
Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину снова упал. Сейчас ему доверяют лишь 29%, показывают данные социологического опроса, проведенного
С конца лета и по середину осени рейтинг Путина держался на уровне 33-34%.
При этом российские социологи говорят, что рейтинг доверия Путину снижается больше двух лет, изредка повышаясь на 1-2 процента.
В ноябре 2017 года ему доверяли почти 60 процентов.
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Ему доверяют меньше трети россиян.
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