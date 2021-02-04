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«Где-то были засвечены дети топ-менеджеров». Что стоит за визитом силовиков в «Гринрозницу»?
04.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
С утра в бизнес-центре «Дельта» на Тимирязева, 72, где находится «Гринрозница», находились силовики.
По информации сотрудников бизнес-центра и одного из родственников сотрудников компании, в офисе компании «ГРИНрозница», которая представляет гипермаркеты Green,
Сотрудники рассказали
В пресс-службе КГБ журналистам портала никто не ответил.
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