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«Где-то были засвечены дети топ-менеджеров». Что стоит за визитом силовиков в «Гринрозницу»?

04.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

С утра в бизнес-центре «Дельта» на Тимирязева, 72, где находится «Гринрозница», находились силовики.

По информации сотрудников бизнес-центра и одного из родственников сотрудников компании, в офисе компании «ГРИНрозница», которая представляет гипермаркеты Green, работали специалисты Департамента финансовых расследований.

Сотрудники рассказали Onliner.by,  что люди в штатском представлялись КГБ. На вопрос, может ли это быть связано с протестами, ответили, что «где-то были засвечены дети топ-менеджеров».

В пресс-службе КГБ журналистам портала никто не ответил.

 
 
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