«Где-то были засвечены дети топ-менеджеров». Что стоит за визитом силовиков в «Гринрозницу»?

Источник материала: Салiдарнасць

С утра в бизнес-центре «Дельта» на Тимирязева, 72, где находится «Гринрозница», находились силовики.

По информации сотрудников бизнес-центра и одного из родственников сотрудников компании, в офисе компании «ГРИНрозница», которая представляет гипермаркеты Green, работали специалисты Департамента финансовых расследований.

Сотрудники рассказали Onliner.by , что люди в штатском представлялись КГБ. На вопрос, может ли это быть связано с протестами, ответили, что «где-то были засвечены дети топ-менеджеров».

В пресс-службе КГБ журналистам портала никто не ответил.