ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Каждые 5—10 километров авария». Водитель прислал фото с трассы Минск — Бобруйск (15 фото)

04.02.2021 19:55 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Зима решила отыграться за все бесснежные месяцы, завалив часть Беларуси осадками. Кое-где дороги успели расчистить, однако внезапный снегопад пока оказывается сильнее упорства ответственных за уборку служб. Читатель Onliner прислал в редакцию серию снимков, сделанных сегодня на трассе Минск — Бобруйск.

«Каждые 5—10 километров авария, машина в кювете, на встречке или в отбойнике. Этот промежуток с самого утра и по состоянию на 18:00 абсолютно нечищен. Скорость потока 50—70 км. Но это не спасает. Снег лежит толстым слоем», — прокомментировал он снимки, посетовав на то, что, вероятно, службы могут быть заняты чем-то иным, а не уборкой снега.
















Plastic Electric Appliance Набор 3 в 1 Щетка, скребок, лопата
4 отзыва
щетка-скребок/лопата, для очистки снега/для очистки стекла
25,00 р.
1 предложение

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зима решила отыграться за все бесснежные месяцы, завалив часть Беларуси осадками. Кое-где дороги успели расчистить, однако внезапный снегопад пока оказывается...
 
Новости дня
Новости разные
 
Навальный обратился к своим сторонникам из СИЗО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by