«Каждые 5—10 километров авария». Водитель прислал фото с трассы Минск — Бобруйск (15 фото)

Источник материала: Onliner

Зима решила отыграться за все бесснежные месяцы, завалив часть Беларуси осадками. Кое-где дороги успели расчистить, однако внезапный снегопад пока оказывается сильнее упорства ответственных за уборку служб. Читатель Onliner прислал в редакцию серию снимков, сделанных сегодня на трассе Минск — Бобруйск.

«Каждые 5—10 километров авария, машина в кювете, на встречке или в отбойнике. Этот промежуток с самого утра и по состоянию на 18:00 абсолютно нечищен. Скорость потока 50—70 км. Но это не спасает. Снег лежит толстым слоем», — прокомментировал он снимки, посетовав на то, что, вероятно, службы могут быть заняты чем-то иным, а не уборкой снега.































