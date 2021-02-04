Женская сборная Беларуси по баскетболу одолела сборную Великобритании

Итак, после поражения от сборной Польши, белоруски выиграли в третьем туре отборочного раунда на чемпионат Европы — 2021 у сборную Великобритании со счётом 67:57.

Заключительный поединок отборочного раунда сборная Беларуси проведет

6 февраля против соперниц из Польши. Начало в 14:30. Телеканал «Беларусь 5» покажет встречу в прямом эфире. Чтобы оставить за собой первое место в группе, команде можно проиграть с разницей не более 28 очков.



