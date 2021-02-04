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Женская сборная Беларуси по баскетболу одолела сборную Великобритании

04.02.2021 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Победа наших девушек в отборе на Евро-2021

Итак, после поражения от сборной Польши, белоруски выиграли в третьем туре отборочного раунда на чемпионат Европы — 2021 у сборную Великобритании со счётом 67:57. 
Заключительный поединок отборочного раунда сборная Беларуси проведет 
6 февраля против соперниц из Польши. Начало в 14:30. Телеканал «Беларусь 5» покажет встречу в прямом эфире. Чтобы оставить за собой первое место в группе, команде можно проиграть с разницей не более 28 очков.
 
 
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