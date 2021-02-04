Банкам перестали доверять, рынок ценных бумаг просел, а банковские облигации пострадали больше всего

Рынок ценных бумаг просел на 5,6% из-за политического кризиса и COVID-19

пише т euroradio.fm Рынок ценных бумаг упал на 5,6%. Общий объём сделок в 2020 году составил 28,1 млрд рублей, а в 2019 году — 29,8 млрд рублей,т euroradio.fm

Рынок акций в зачаточном состоянии

Объём сделок по акциям увеличился на 58% и составил 1,2 млрд рублей. В прошлом году сделок по акциям было заключено всего на 760 млн рублей.









Данные Минфина / Еврорадио





Такой рост профессор БГУ экономист Михаил Ковалёв объясняет эффектом низкой базы.





— Это чрезвычайно мало. Рынок акций в зачаточном состоянии. У нас большинство акционерных обществ либо государственные, либо принадлежат таким частникам, которые не хотят, чтобы их акции торговались, — говорит Михаил Ковалёв.





Эксперт отмечает, что в целом акций выпущено достаточно много.





— Было бы неплохо, если бы хотя бы десять процентов акций того же Беларусбанка, Беларуськалия и других госпредприятий выпустили на рынок. Пусть люди покупают, продают. Мы заодно будем видеть, как они оценивают работу этих предприятий. Цена акций идёт вверх — значит, хорошо работает. Идёт вниз — значит, плохо.

Инвестиции упали во всём мире

Объём сделок на рынке облигаций просел на 7,3% по сравнению с 2019 годом. Поскольку он намного больше, чем рынок акций, то он и оттянул общий показатель по ценным бумагам. В 2020 году сделки дошли до 26,9 млрд рублей. В 2019 году было 29 млрд рублей.









Данные Минфина / Еврорадио





— Очевидно, это из-за пандемии. Число убыточных предприятий стало больше. Снизилась рентабельность. Хотя мы заводы не останавливали, но некому продавать было. В других-то странах жизнь остановилась.





“Керамин” вообще, по-моему, хочет уволить работников кирпичного завода. У них кирпича сделано на год вперёд. В силу этих причин и облигации не выпускали. Потому что понимали: кто же купит, если у завода упала рентабельность?





Эксперт отмечает, что такое падение не выглядит страшным на фоне других стран. В мире инвестиционный рынок из-за пандемии ужался на 40%.

Банкам перестали доверять

Рынок облигаций сжался за счёт банковского сектора. Так, объём сделок купли-продажи по облигациям Национального банка снизился на 80,5% — до 132,5 млн рублей. В 2019 году этот показатель составил 677,9 млн рублей.





Кроме сделок купли-продажи на рынке облигаций есть сделки РЕПО. Такая сделка позволяет получить займ под обеспечение облигаций.





Объём сделок РЕПО с облигациями Национального банка упал на 86% и составил 89,2 млн рублей. В 2019 году таких сделок было проведено на 664 млн рублей.





— Нацбанки вообще обычно не выпускают облигации. У Нацбанка и так был очень небольшой их объём. Наверное, в следующем году он может сойти и к нулю, — отмечает Михаил Ковалёв.





Объём по облигациям банков сократился на 38,3%. Он составил 11 млрд рублей, а в 2019 году был 17,9 млрд рублей. Объём сделок РЕПО с банковскими облигациями был совсем небольшим, но и он сократился в два раза и составил 17,4 млн рублей.





Эксперт отмечает, что при политической нестабильности население перестало доверять банкам и причин покупать их облигации не видит.





— За год люди забрали из банков 1,5 миллиарда долларов. В былые годы даже под низкие проценты продлевали депозиты, потому что дома боялись хранить. Думаю, что из тех 1,5 миллиарда долларов, которые население забрало из банков, значительную часть оно вложило в минфиновские облигации в конце года.

Облигации Минфина в плюсе

Минфин же в 2020 году вовсю пытался привлечь средства — и не дал рынку облигаций упасть ещё сильнее.





Объём по государственным ценным бумагам вырос на 38,8% и достиг 3,6 млрд рублей. В позапрошлом году операций было совершено на 2,6 млрд рублей.





Объём по сделкам РЕПО с гособлигациями увеличился на 108,2% в прошлом году. Он составил 7 млрд рублей, хотя в 2019 году был только 3,4 млрд рублей.





Михаил Ковалёв отмечает, что продажи облигаций Минфина падали в августе из-за политической ситуации, но возросли к концу года.