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Актриса Лия Ахеджакова зарегистрировалась в Twitter в 82 года. И успела упомянуть там Беларусь
Источник материала: Tut.by
Советская и российская актриса Лия Ахеджакова, которой сейчас 82 года,
За два дня в Twitter Ахеджакова написала уже девять твитов (на 18.00 4 февраля) и набрала 32,3 тысячи подписчиков. Отметим: пока нет никаких доказательств, что это официальный аккаунт актрисы, но все совсем не похоже на шутку.
В первом твите актриса отметила, что открыла для себя новую социальную сеть, и высказала сожаление, что зарегистрировалась здесь так поздно.
Позже актриса
Также Ахеджакова призналась, что не знает, как пользоваться некоторыми функциями Twitter. Актриса иногда спрашивает об этом у подписчиков, не стесняясь своего незнания современных технологий.
И, в отличие от некоторых представителей старшего поколения, благодарна молодежи за помощь в познании интернета.
При этом Ахеджакова написала ряд твитов о политике:
Но в целом пользователи Twitter не могут перестать умиляться появлению актрисы в Twitter. Аккаунт Лии Ахеджаковой выглядит так, как будто его ведет ваша бабушка. Никакой токсичности — почти только милота.
Лия Ахеджакова — советская и российская актриса, с 1994 года имеет звание народной артистки Российской Федерации. Она также лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1979). Дваджы Ахеджакова получала национальную премию «Ника» за лучшую женскую роль второго плана (фильмы «Небеса обетованные» и «Изображая жертву»). В 2015 году актриса удостоена почетного приза премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство» за 2014 год.
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Советская и российская актриса Лия Ахеджакова завела Twitter-аккаунт в свои 82 года. Респект!
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