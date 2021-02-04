Актриса Лия Ахеджакова зарегистрировалась в Twitter в 82 года. И успела упомянуть там Беларусь

Источник материала: Tut.by

Советская и российская актриса Лия Ахеджакова, которой сейчас 82 года, зарегистрировалась в социальной сети Twitter. Это произошло 3 февраля.



Фото с сайта baskino.com

За два дня в Twitter Ахеджакова написала уже девять твитов (на 18.00 4 февраля) и набрала 32,3 тысячи подписчиков. Отметим: пока нет никаких доказательств, что это официальный аккаунт актрисы, но все совсем не похоже на шутку.

В первом твите актриса отметила, что открыла для себя новую социальную сеть, и высказала сожаление, что зарегистрировалась здесь так поздно.

Открыла для себя новую социальную сеть. Всё очень-очень интересно. Почему же я раньше здесь не зарегистрировалась? — Лия Ахеджакова (@l_akhedzhakova) February 3, 2021

Позже актриса добавила , что завела аккаунт, так как «в телевизоре одна Америка».

Также Ахеджакова призналась, что не знает, как пользоваться некоторыми функциями Twitter. Актриса иногда спрашивает об этом у подписчиков, не стесняясь своего незнания современных технологий.

Всем доброе утро! Говорят, что нужна галочка, она подтверждает, что страница подлинная. Кто-нибудь знает, как её получить? — Лия Ахеджакова (@l_akhedzhakova) February 4, 2021

И, в отличие от некоторых представителей старшего поколения, благодарна молодежи за помощь в познании интернета.

Честно говоря, сама бы я не смогла здесь зарегистрироваться. Спасибо молодому поколению, всё показали и рассказали. Теперь у меня есть Ютуб и Твиттер. И я несказанно этому рада! — Лия Ахеджакова (@l_akhedzhakova) February 4, 2021

При этом Ахеджакова написала ряд твитов о политике: высказалась о том, что аресты в России — это возвращение в 1937 год, а также заявила : «Ярость российских силовиков переходит в страшную шизофрению. Власть боится потерять власть. Выходят интеллигентные люди, с их стороны полное отсутствие агрессии, и против них несутся какие-то бронемашины, танки… Сила этого жуткого сатанизма приближается к белорусским силовикам».

Но в целом пользователи Twitter не могут перестать умиляться появлению актрисы в Twitter. Аккаунт Лии Ахеджаковой выглядит так, как будто его ведет ваша бабушка. Никакой токсичности — почти только милота.

Лия Ахеджакова — советская и российская актриса, с 1994 года имеет звание народной артистки Российской Федерации. Она также лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1979). Дваджы Ахеджакова получала национальную премию «Ника» за лучшую женскую роль второго плана (фильмы «Небеса обетованные» и «Изображая жертву»). В 2015 году актриса удостоена почетного приза премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство» за 2014 год.