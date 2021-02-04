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Белорусы задолжали банкам рекордную сумму. На что берут кредиты
Источник материала: Tut.by
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По сравнению с началом декабря 2020-го общий объем задолженности по кредитам физлиц вырос на 108,1 миллиона рублей, по сравнению с результатом годичной давности — на 1 миллиард 549,6 миллионов рублей.
При этом объем задолженности по потребительским кредитам снижается начиная с сентября 2020 года. На 1 января он составлял 5 миллиардов 551,9 миллиона рублей — на 36,8 миллиона рублей меньше, чем месяцем ранее, и на 70,9 миллиона рублей больше, чем год назад. Напомним, осенью банки
А вот объем кредитов на недвижимость прирастает каждый месяц. Задолженность физлиц по этому виду кредитования на 1 января составила 10 миллиардов 61 миллион рублей. Прибавка по сравнению c предыдущим месяцем составила 145,8 миллиона рублей, по сравнению с прошлым годом — 1 миллиард 493,2 миллиона рублей.
Осенью банки также ограничивали кредитование недвижимости. В начале февраля Беларусбанк
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При этом долги по кредитам на недвижимость растут, а по потребительским кредитам - снижаются.
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