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Белорусы задолжали банкам рекордную сумму. На что берут кредиты

04.02.2021 20:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным Нацбанка, задолженность физлиц по кредитам на 1 января 2021 года составила 15 миллиардов 702,5 тысячи рублей, и это — новый рекорд. В общей сумме учитываются потребительские кредиты, кредиты на недвижимость, на авто, а также карты рассрочки. Любопытно, что при этом задолженность по потребительским кредитам снижается, а по кредитам на недвижимость — растет.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По сравнению с началом декабря 2020-го  общий объем задолженности по кредитам физлиц вырос на 108,1 миллиона рублей, по сравнению с результатом годичной давности — на 1 миллиард 549,6 миллионов рублей.

При этом объем задолженности по потребительским кредитам снижается начиная с сентября 2020 года. На 1 января он составлял 5 миллиардов 551,9 миллиона рублей — на 36,8 миллиона рублей меньше, чем месяцем ранее, и на 70,9 миллиона рублей больше, чем год назад. Напомним, осенью банки ужесточали условия выдачи кредитов как для физлиц, так и для юрлиц. Это было связано в том числе с нехваткой ликвидности в банках.

А вот объем кредитов на недвижимость прирастает каждый месяц. Задолженность физлиц по этому виду кредитования на 1 января составила 10 миллиардов 61 миллион рублей. Прибавка по сравнению c предыдущим месяцем составила 145,8 миллиона рублей, по сравнению с прошлым годом — 1 миллиард 493,2 миллиона рублей.

Осенью банки также ограничивали кредитование недвижимости. В начале февраля Беларусбанк начал выдавать ипотечные кредиты на жилье под ставку 21%.

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При этом долги по кредитам на недвижимость растут, а по потребительским кредитам - снижаются.
 
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