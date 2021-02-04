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ГАИ проводит спецмероприятие
Источник материала: Навiны
На дорогах Брестской области выросло количество нарушений ПДД со стороны дальнобойщиков.
По данным ГАИ региона, в числе нарушений — превышение скорости, неправильная парковка, пользование телефоном во время движения, пьяное вождение.
В этой связи в ближайшее время сотрудники дорожной милиции «усилят контроль за соблюдением Правил дорожного движения водителями большегрузных автомобилей».
Как сообщается, маршруты патрулирования экипажей ДПС будут приближены к дорогам, наиболее востребованных данной категорией водителей.
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На дорогах Брестской области выросло количество нарушений ПДД со стороны дальнобойщиков.
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