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ГАИ проводит спецмероприятие

04.02.2021 20:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На дорогах Брестской области выросло количество нарушений ПДД со стороны дальнобойщиков.

ГАИ проводит спецмероприятие

По данным ГАИ региона, в числе нарушений — превышение скорости, неправильная парковка, пользование телефоном во время движения, пьяное вождение.

В этой связи в ближайшее время сотрудники дорожной милиции «усилят контроль за соблюдением Правил дорожного движения водителями большегрузных автомобилей».

Как сообщается, маршруты патрулирования экипажей ДПС будут приближены к дорогам, наиболее востребованных данной категорией водителей.

 
 
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На дорогах Брестской области выросло количество нарушений ПДД со стороны дальнобойщиков.
 
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