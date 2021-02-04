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Канопацкая пойдет на Всебелорусское собрание: «Серию незабываемых селфи с места событий гарантирую»

04.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Экс-кандидат в президенты и бывший депутат Палаты представителей подтвердила свое участие в ВНС.

Канопацкая пойдет на Всебелорусское собрание: «Серию незабываемых селфи с места событий гарантирую»

Фото из аккаунта в инстаграме Анны Канопацкой

— По многочисленным и настойчивым просьбам своих сторонников и коллег приняла приглашение на участие в VI Всебелорусском народном собрании, — написала Анна Канопацкая. — Голос конструктивной оппозиции должен звучать и там. Добавлю красоты и креатива этому мероприятию! Серию незабываемых селфи с места событий гарантирую.

 
 
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Экс-кандидат в президенты и бывший депутат Палаты представителей подтвердила свое участие в ВНС.
 
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