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Канопацкая пойдет на Всебелорусское собрание: «Серию незабываемых селфи с места событий гарантирую»
04.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Экс-кандидат в президенты и бывший депутат Палаты представителей подтвердила свое участие в ВНС.
Фото из аккаунта в инстаграме Анны Канопацкой
— По многочисленным и настойчивым просьбам своих сторонников и коллег приняла приглашение на участие в VI Всебелорусском народном собрании, —
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Экс-кандидат в президенты и бывший депутат Палаты представителей подтвердила свое участие в ВНС.
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