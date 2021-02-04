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Человеческое братство: в Минске собрались представители разных конфессий

04.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Международный день человеческого братства сегодня отмечают во всем мире. Представители разных конфессий сегодня собрались в Минске, чтобы обсудить проблемы современности, сообщает телеканал «МИР 24».

Встреча прошла в столичной соборной мечети. Она открылась в 2016 году. Представители ислама, иудаизма и католические священники обсудили роль церкви в сохранении семейных ценностей, помощь нарко- и алкозависимым. Также разговор зашел и о том, как преодолеть последствия пандемии.

«Пандемия дала нам урок. Понимание того, что это происходит не где-то там, в Азии, что это до нас не дойдет – а по всему миру. Это что-то объединяющее, в том числе и борьба с этим явлением. Многие вопросы – начиная с вакцинации и заканчивая тем, какие будут психологические и экономические последствия – сегодня также на плечах, в том числе, и религиозных лидеров», – сказал главный раввин религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Республике Беларусь Григорий Абрамович.

«Любые пороки, любые проблемы, которые возникают в связи со злоупотреблением любыми веществами и какими-то вредными привычками, возникают не на пустом месте. Они возникают из-за духовной опустошенности», – заявил председатель совета улемов Мусульманского религиозного объединения в Республике Беларусь Дмитрий Радкевич.

В марте в мечети соберется молодежь разных конфессий, чтобы обсудить проблемы своего поколения.



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Теги: Минск
 
 
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Сегодня во всем мире отмечается Международный день человеческого братства.
 
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