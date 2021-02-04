ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Житель Браслава поймал 15-килограммовую щуку

04.02.2021 20:43 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Житель Браслава поймал 15-килограммовую щуку

  • 4.02.2021, 20:24
Житель Браслава поймал 15-килограммовую щуку
фото: «Браслаўская звязда»

Она не влезала в лунку.

Житель Браслава Олег Адамцов поймал на озере Снуды огромную щуку: она весит 14,8 килограмма, пишет «Браслаўская звязда».

Свой трофей Олег Адамцов поймал во время рыбалки жерлицей с флажком.

Рыболов рассказал, что ему пришлось повозиться со щукой около часа. Чтобы поднять такую огромную рыбу из воды и завести ее в лунку без порыва снасти, мужчине пришлось сходить на берег за пешней.

Говорят, это уже не первая щука-гигант, которую рыболовы в этом зимнем сезоне поймали на жерлицу с флажком на озере Снуды.

Похоже, щука браславчанина Олега Адамцова пока что самая большая из тех, про которые мы писали этой зимой. Например, жители Кличева Александр Осипенко и Игорь Кардымон на Чигиринском водохранилище в последний день января вытащили из лунки щуку весом почти 14 кг. На затоке Щары слонимский рыбак поймал щуку весом 13,2 кг.


фото: «Браслаўская звязда»
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Канопацкая пойдет на Всебелорусское собрание: «Серию незабываемых селфи с места событий гарантирую»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by