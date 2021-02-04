Источник материала: Хартия'97

Делегитимизировать беззаконную власть Виктор Шендерович

4.02.2021, 20:19

Виктор Шендерович

Законопослушание и просто послушание — это совершенно разные вещи.

Этот текст - небольшая лекция о некоторых базовых вещах. Прошу прощения за очередную череду банальностей, но что поделать - иногда наступает время абсолютных банальностей: не убий, не укради… (Кстати, сюжет от попытки убийства Навального до Геленджика отлично укладывается в первые две заповеди, не правда ли?)

Так вот.

Законопослушание и просто послушание – это совершено разные вещи. Законопослушание – добродетель свободного гражданина, просто послушание – добродетель раба.

К законопослушанию прилагаются законы, соответствующие (барабанная дробь) - праву! Противоправные же законы – гитлеровские, сталинские, угандийские, туркменские или путинские – это просто клочки бумаги, которыми бандиты, окопавшиеся у власти, легитимизируют насилие, необходимое им, чтобы у власти остаться. Противостоять такому насилию - обязанность свободного человека.

Люди, выходившие в эти дни на улицы российских городов в защиту своих прав – на правосудие, на свободу собраний и слова – это законопослушные люди. Детины в масках и шлемах, которые избивали их и сажали в застенки – бандиты, часть организованной преступной группировки (самые тупые из них об этом, правда, не подозревают).

Это очень хорошо организованная преступная группировка. Это особо опасные бандиты именно потому, что на них – приметы государственной власти, и это парализует мирного человека. На них нельзя пожаловаться в полицию: они и есть полиция. На них бессмысленно подавать в суд, потому что в мантиях сидят такие же упыри. Они захватили парламент и издают законы, по которым их нельзя ни убрать от власти, ни даже критиковать. Из наших налогов они сделали общак. Главного бандита мы должны почему-то называть Президентом Российской федерации.

Что должны делать в этих условиях свободные законопослушные люди, патриоты своей страны? Ответ очевиден: они должны бандитам противостоять. По возможности – доколе это возможно! – они должны делать это мирным образом. Для начала - организовывать взаимопомощь, помогать друг другу: адвокатами, едой, теплой одеждой… Учиться вставать в сцепку, чтобы не давать бандитам брать себя в плен и избивать поодиночке.

Очень важная часть этой работы – надо ежечасно делегитимизировать беззаконную власть, не стесняться называть вещи своими именами. Банде надо напоминать, что их власть – не навсегда. В сущности, это ведь они должны от нас прятаться, а не наоборот, не правда ли?

Увы, россияне традиционно опутаны государственной демагогией: связка "начальство – это родина" натерла до крови, и отлепить "Отечество" от "Вашего превосходительства" всё не удается. Но надо развязывать помаленьку эти узлы, иначе так и будем целовать руку всякому, кто проберется под шапку Мономаха.

Государство сегодня разрушают именно их блатные превосходительства. Воры и убийцы, боящиеся, что им придется нести ответственность за содеянное, развязали насилие на улицах российских городов - и продолжают провоцировать его. Но когда человек в форме полицейского так демонстративно становится частью банды, в воздухе повисает вопрос Майка Корлеоне: кто сказал, что нельзя убивать полицейских? Не стоит доводить до этого, дорогая ОПГ.

Впрочем, о чем я.

Полгода, прошедшие с попытки убийства Навального, привели нас в совершенно иной пейзаж. Контракт бандитской власти с обществом разорван. Они держатся только на насилии и нашем страхе перед ним, традиционно обретающим форму стокгольмского синдрома. Времена обольщения прошли – у власти нет другой повестки для населения, кроме репрессий, и боюсь, наши предыдущие умения нам не понадобятся.

Из хорошего: выросло новое поколение, кто бы мог подумать. Это поколение отсчитывало годы своей молодости моделями айфонов. Им не приходило в голову, что за свободу надо платить и за нее бороться. То, что для старших – разновидность "красного колеса", для молодых – совершенно новый вызов, откровение, открытие! Ей-богу: они не знали, что их можно молотить в кровь полицейскими палками – и кажется, не расположены это терпеть слишком долго…

Надо учиться быть свободными. Этот курс не на один год, и мы сильно отстаем от графика, но лучше поздно, чем никогда.

Виктор Шендерович, Facebook

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