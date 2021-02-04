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Уровень одобрения Байдена остается высоким

04.02.2021 20:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Уровень одобрения Байдена остается высоким

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  • 4.02.2021, 19:56
Уровень одобрения Байдена остается высоким
Джо Байден

Опубликованы результаты опроса.

Шестеро из десяти американцев (61%) одобряют работу президента США Джо Байдена в первые дни его работы, показывают данные свежего опроса от Associated Press и NORC.

Социологи говорят, что даже в момент глубоких национальных разногласий, эти цифры показывают, что Байден, как и большинство его недавних предшественников, может наслаждаться чем-то вроде медового месяца.

Рейтинги почти всех современных президентов были на уровне 55% или выше в течение их первых трех месяцев в Овальном кабинете, согласно опросам Gallup. Было лишь одно исключение: Дональд Трамп, чей рейтинг одобрения никогда не превышал 50% в опросах Gallup, даже в начале его президентства.

Новый опрос от Quinnipiac также показал, что большинство американцев оптимистично относятся к Байдену.

За две недели его президентства большинство американцев говорят (61%) говорят, что они, как правило, оптимистично смотря на следующие четыре года с Байденом в качестве президента. Противоположные настроение у 34% опрошенных американцев.

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Опубликованы результаты опроса.
 
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