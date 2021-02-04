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Уровень одобрения Байдена остается высоким
Источник материала: Хартия'97
Уровень одобрения Байдена остается высоким
Опубликованы результаты опроса.
Шестеро из десяти американцев (61%) одобряют работу президента США Джо Байдена в первые дни его работы, показывают
Социологи говорят, что даже в момент глубоких национальных разногласий, эти цифры показывают, что Байден, как и большинство его недавних предшественников, может наслаждаться чем-то вроде медового месяца.
Рейтинги почти всех современных президентов были на уровне 55% или выше в течение их первых трех месяцев в Овальном кабинете, согласно опросам Gallup. Было лишь одно исключение: Дональд Трамп, чей рейтинг одобрения никогда не превышал 50% в опросах Gallup, даже в начале его президентства.
Новый опрос от Quinnipiac также показал, что большинство американцев оптимистично относятся к Байдену.
За две недели его президентства большинство американцев говорят (61%) говорят, что они, как правило, оптимистично смотря на следующие четыре года с Байденом в качестве президента. Противоположные настроение у 34% опрошенных американцев.
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Опубликованы результаты опроса.
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