Источник материала: Хартия'97

Очевидцы: На трассе Минск – Бобруйск каждые 5-10 километров авария 4 4.02.2021, 19:43

2,025

Фотофакт.

"Трасса Минск - Бобруйск. Каждые 5-10 километров авария. Машина в кювете, на встречке или в отбойнике. Этот промежуток с самого утра и по состоянию на 18:00 абсолютно не чищен. Скорость потока 50-70 км. Но это не спасает. Снег лежит толстым слоем, пишет читатель телеграм-канала “Баста!” .

Где же наши МЧС или армия? Они же в таких случаях могут выйти на расчистку дорог. Но у них тоже ведь море забот. МЧС заняты снимание флагов со зданий или ленточек с деревьев. Армия? Она спит.

А в это время по маршруту к Олимпик-Арене идеальнейшая чистая дорога, вот так и живем. Наша власть не заботится о безопасности своих граждан".









































Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.