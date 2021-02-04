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Очевидцы: На трассе Минск – Бобруйск каждые 5-10 километров авария

04.02.2021 20:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Очевидцы: На трассе Минск – Бобруйск каждые 5-10 километров авария

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  • 4.02.2021, 19:43
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Очевидцы: На трассе Минск – Бобруйск каждые 5-10 километров авария

Фотофакт.

"Трасса Минск - Бобруйск. Каждые 5-10 километров авария. Машина в кювете, на встречке или в отбойнике. Этот промежуток с самого утра и по состоянию на 18:00 абсолютно не чищен. Скорость потока 50-70 км. Но это не спасает. Снег лежит толстым слоем, пишет читатель телеграм-канала “Баста!”.

Где же наши МЧС или армия? Они же в таких случаях могут выйти на расчистку дорог. Но у них тоже ведь море забот. МЧС заняты снимание флагов со зданий или ленточек с деревьев. Армия? Она спит.

А в это время по маршруту к Олимпик-Арене идеальнейшая чистая дорога, вот так и живем. Наша власть не заботится о безопасности своих граждан".











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Теги: Минск
 
 
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