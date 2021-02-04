Репрессии. В колонию отправили минчанина, ударившего рукой по машине ГАИ

Суд Заводского района Минска 4 февраля приговорил индивидуального предпринимателя, директора концертного агентства Horse&Vega Ивана Коневегу к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.





Как сообщает правозащитный сайт spring96.org , дело рассматривала судья Екатерина Мурашко.

Коневегу обвиняли по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 342 УК (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), ст. 364 УК (насилие в отношении сотрудников милиции), ч. 1 ст. 218 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Согласно обвинению, ночью 10 августа Коневега с группой граждан вышел на проезжую часть на перекрестке улиц Богдановича — Купалы — Сторожевская, что привело к нарушению работы транспорта. Своими действиями он препятствовал деятельности органов правопорядка, с его стороны исходила угроза применения насилия в отношении них. Также он нанес не менее двух ударов руками по задней арке и стеклу служебного автомобиля ГАИ. Коневега был трезв.

Обвиняемый не признал вину ни по одной из вменяемых ему статей. Он признал, что участвовал в несанкционированном массовом мероприятии, но отрицал, что у него был преступный умысел и что он применял насилие. С его слов, он наоборот говорил другим гражданам вести себя мирно.

На суде Коневега сказал, что действительно пытался остановить машину ГАИ, так как боялся, что она на большой скорости въедет в толпу людей на дороге. Он два раза ударил рукой по машине сзади слева для привлечения внимания сотрудников ГАИ. На машине остались отпечатки его пальцев, по которым позже его идентифицировали.

Коневега погасил половину суммы нанесенного ущерба за ремонт автомобиля (остальные 50% — другой обвиняемый), извинился перед сотрудниками ГАИ и раскаялся в своих действиях.

На суде дали показания два инспектора ГАИ, признанные по делу потерпевшими, — Романовский и Раткевич. Согласно их показаниями, «толпа окружила их машину, люди бросали в них пластиковые бутылки с жидкостью, били ногами, руками и прочими частями тела по машине, нанесли много повреждений». По их словам, в тот момент им стало страшно за свою жизнь и поэтому они уехали. Никаких травм сотрудники ГАИ не получили.

Оба пострадавших заявили также гражданские иски о компенсации морального ущерба — в размере 500 и 400 рублей. Деньги они хотят передать детскому дому. Родные Коневеги оплатили эту сумму, после чего пострадавшие отказались от исковых требований.

В ходе прений сторон прокурор отметил, что обвинением не выявлено отягчающих обстоятельств, но запросил для Коневеги три года лишения свободы в колонии общего режима. Адвокат отметил, что хлопок по машине не сопоставим с тремя годами лишения свободы, а там, где есть отпечатки рук Коневеги, повреждений на машине нет. Коневега не блокировал дорог, не выходил на проезжую часть, чтобы помешать движению транспорта и не проявлял агрессии к сотрудникам милиции.