Святлана Ціханоўская сустрэлася з амбасадаркаю ЗША ў Беларусі Джулі Фішэр

Источник материала: Белсат

У красавіку 2020 года Доналд Трамп прызначыў Джулі Фішэр на пасаду амбасадаркі ЗША ў Беларусі, а 16 снежня ейную кандыдатуру зацвердзіў Сенат Злучаных Штатаў.

На сумеснай сустрэчы Святлана Ціханоўская адзначыла :

Джулі Фішэр у Твітэры Пасольства ЗША ў Менску пацвердзіла, што «ЗША будуць працягваць абараняць народ Беларусі і людзей, якія сутыкаюцца з беспрэцэдэнтнай жорсткасцю пры выразе сваіх свабод».

At a meeting today with @Tsihanouskaya , Ambassador-Designate Fisher reiterated that the United States will continue to stand for the people of Belarus and those around the world who face tremendous brutality as they exercise their fundamental freedoms. pic.twitter.com/DmknkYWb11