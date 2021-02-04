На въезде в Минск Skoda в заносе протаранила отбойник, грузовик и Citroen

Источник материала: Tut.by

Три автомобиля столкнулись в Минске. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.





Днем 4 февраля водитель Skoda двигался по Смиловичскому тракту со стороны поселка Сосны в направлении улицы Селицкого в третьей полосе. В какой-то момент он не справился с управлением, допустил занос транспортного средства и врезался в металлическое ограждение. От удара автомобиль отбросило в первую полосу, где он врезался в ГАЗ, а после — в ехавший во второй полосе Citroen. Грузовик после столкновения оказался за пределами дороги и влетел в столб.

К счастью, в аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.