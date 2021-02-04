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На въезде в Минск Skoda в заносе протаранила отбойник, грузовик и Citroen

04.02.2021 21:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три автомобиля столкнулись в Минске. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.


Днем 4 февраля водитель Skoda двигался по Смиловичскому тракту со стороны поселка Сосны в направлении улицы Селицкого в третьей полосе. В какой-то момент он не справился с управлением, допустил занос транспортного средства и врезался в металлическое ограждение. От удара автомобиль отбросило в первую полосу, где он врезался в ГАЗ, а после — в ехавший во второй полосе Citroen. Грузовик после столкновения оказался за пределами дороги и влетел в столб.

К счастью, в аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

 
Теги: Минск
 
 
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К счастью, в аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
 
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