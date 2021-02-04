Безопасность БелАЭС: в Островце появится сеть сейсмических исследований

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В районе Белорусской атомной станции появится сеть сейсмических наблюдений. Она нужна для того, чтобы следить за геодинамической стабильностью, передает «МИР 24».

Сейчас около АЭС работает временная сеть. Но для эксплуатации станции нужна модернизированная и постоянная. Беларусь расположена в сейсмически спокойном месте. Однако после аварии на «Фукусиме» атомные державы пересмотрели свои подходы к безопасности.

«На ближайший месяц запланирован визит европейских партнеров. Их экспертная группа приедет на площадку. Они хотят в рамках партнерской проверки проконтролировать или ознакомиться с реализованными проектными решениями на площадке, убедиться, что проектные решения воплощены в жизнь и оборудование находится в режиме «боевого дежурства», – рассказал ведущий инженер отдела надежности и анализа безопасности Белорусской атомной станции Николай Карпенко.

В 2016-2018 годах Беларусь добровольно провела стресс-тесты по стандартам Европейского союза. В ходе исследований проверили устойчивость атомной станции к внешним факторам, таким как землетрясения, наводнения и другие природные катаклизмы.