﻿ Newsweek: Тихановская, Колесникова и Цепкало в числе номинантов на Нобелевскую премию мира. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Newsweek: Тихановская, Колесникова и Цепкало в числе номинантов на Нобелевскую премию мира

04.02.2021 21:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Представители белорусской оппозиции - Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало попали в число номинантов на Нобелевскую премию мира

Newsweek: Тихановская, Колесникова и Цепкало в числе номинантов на Нобелевскую премию мира
Сообщает в четверг Newsweek.

"Три женщины были номинированы за "борьбу за справедливые выборы и за создание мирной оппозиции" против белорусского лидера Александра Лукашенко", - пишет издание, отмечая, что Тихановская и Цепкало вынуждены были покинуть страну, а Колесникова оказалось за решеткой.

Ранее сообщалось о том, что Светлану Тихановскую выдвинул на Нобелевскую премию мира президент Литвы Гитанас Науседа.

Среди номинантов на очередную Нобелевскую премию мира также фигурируют экс-президент США Дональд Трамп, российский оппозиционер Алексей Навальный, экологическая активистка Грета Тунберг, сайт WikiLeaks, агентство ООН по делам беженцев, "Репортеры без границ", МКС и НАТО.

За отбор подходящих кандидатов и выбор лауреатов Нобелевской премии мира отвечает Норвежский нобелевский комитет. Он состоит из пяти членов, назначаемых норвежским парламентом. Номинанты на премию принимаются до 1 февраля. Нобелевская премия мира, в отличие от премий по другим категориям, вручается не в Стокгольма, а в столице Норвегии Осло. 

Сам Нобелевский комитет не раскрывает имена кандидатов, эта информация не разглашается в течение 50 лет. Там отмечают, что появляющиеся данные о номинантах – это либо домыслы, либо информация, полученная из источников, стоящими за номинацией, пишет interfax.by

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители белорусской оппозиции - Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало попали в число номинантов на Нобелевскую премию мира
 
Новости дня
Новости разные
 
Человеческое братство: в Минске собрались представители разных конфессий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by