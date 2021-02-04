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Лукашенко отметил прогресс в развитии сотрудничества Беларуси и Узбекистана

04.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Значительный прогресс в развитии сотрудничества Беларуси и Узбекистана отметил Александр Лукашенко, передает телеканал «МИР 24».

Сегодня президент встретился с чрезвычайным и полномочным послом Насирджаном Юсуповым. Три года он возглавлял дипмиссию в Беларуси и сейчас завершает свою работу. Страны оказывают взаимную поддержку как на международной арене, так и на межгосударственном уровне. В апреле 2020 года Узбекистан предоставил Беларуси гуманитарную помощь. В ответ Минск Ташкенту подарил отечественные тракторы.

Александр Лукашенко поблагодарил посла и отметил важную роль своего коллеги Шавката Мирзиеева в успехах Узбекистана за последние годы.

«Я даже побаиваюсь иногда, когда начинаю с ним разговаривать о планах Узбекистана, – не слишком ли резко он взялся за все. Но пока все получается. Может быть, результаты не так быстро будут, потому что в мире жесткая конкуренция, мир, вы видите, вообще ошалел. Особенно на фоне пандемии и других событий. Это же не может не отражаться на Узбекистане, который пережил непростой период в своем развитии становления независимости», – сказал белорусский лидер.

Дипломатические отношения между Минском и Ташкентом установлены в 1993 году. Сегодня в Узбекистане зарегистрировано 80 организаций, владельцы которых белорусы, а в Беларуси работает 96 узбекских предприятий.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси провел встречу с главой узбекской дипмиссии в Беларуси Насирджаном Юсуповым.
 
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