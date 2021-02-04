Латушко — госслужащим: в любой момент за вами могут прийти по надуманному обвинению

Государственная служба — это работа на белорусский народ, а не на Александра Лукашенко. Такое мнение высказал член президиума Координационного совета Павел Латушко.





По его словам, режим Лукашенко «токсичен»: «С ним не хотят иметь дела зарубежные партнеры, внутри страны тоже не так много людей, которые готовы открыто его поддерживать. Сегодня мы видим, что даже чиновники — ни бывшие, ни действующие — не могут чувствовать себя безопасно».

Политик отметил, что госслужащие должны понять: никто из них не защищен: «В любой момент к вам могут прийти по надуманному обвинению. Разве такой жизни вы для себя хотите? Разве для этого вы становились госслужащими: чтобы каждый день бояться за себя и своих близких?»