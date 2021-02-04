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Латушко — госслужащим: в любой момент за вами могут прийти по надуманному обвинению

04.02.2021 21:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Государственная служба — это работа на белорусский народ, а не на Александра Лукашенко. Такое мнение высказал член президиума Координационного совета Павел Латушко.

Латушко — госслужащим: в любой момент за вами могут прийти по надуманному обвинению

По его словам, режим Лукашенко «токсичен»: «С ним не хотят иметь дела зарубежные партнеры, внутри страны тоже не так много людей, которые готовы открыто его поддерживать. Сегодня мы видим, что даже чиновники — ни бывшие, ни действующие — не могут чувствовать себя безопасно».

Политик отметил, что госслужащие должны понять: никто из них не защищен: «В любой момент к вам могут прийти по надуманному обвинению. Разве такой жизни вы для себя хотите? Разве для этого вы становились госслужащими: чтобы каждый день бояться за себя и своих близких?»

Латушко рассказал, что хорошо понимает все страхи и переживания людей. «Я точно так же переживал, когда сам шел против системы. Но государственная служба — это работа на белорусский народ, а не на Лукашенко», — заявил он, комментируя открытое письмо работников госуправления за отставку Лукашенко.

 
 
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Государственная служба — это работа на белорусский народ, а не на Александра Лукашенко. Такое мнение высказал член президиума Координационного совета Павел...
 
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