Кадр дня. Военные, «обеспечивавшие охрану порядка» на протестах, появились в суде в балаклавах и темных очках

Источник материала: Салiдарнасць

Так выглядели свидетели на сегодняшнем суде по делу о злостном хулиганстве.





Фото TUT.BY

Это военнослужащие, которые «обеспечивали охрану порядка» на протестах. В суд они пришли в балаклавах и темных очках, выступали под вымышленными именами, пишет TUT.BY .

Обвиняемый — человек, которого сбил бус силовиков. Ему вменяют повреждение транспорта милиции.