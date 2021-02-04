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Кадр дня. Военные, «обеспечивавшие охрану порядка» на протестах, появились в суде в балаклавах и темных очках

04.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Так выглядели свидетели на сегодняшнем суде по делу о злостном хулиганстве.

Кадр дня. Военные, «обеспечивавшие охрану порядка» на протестах, появились в суде в балаклавах и темных очках

Фото TUT.BY

Это военнослужащие, которые «обеспечивали охрану порядка» на протестах. В суд они пришли в балаклавах и темных очках, выступали под вымышленными именами, пишет TUT.BY.

Обвиняемый — человек, которого сбил бус силовиков. Ему вменяют повреждение транспорта милиции.

Следствие пришло к выводу, что парень бросал в транспорт милиции предметы и тем самым повредил их. Царапины и вмятины на машинах оценили на сумму чуть больше тысячи рублей. Парню грозит до шести лет лишения свободы.

 
 
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