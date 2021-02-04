|
Кадр дня. Военные, «обеспечивавшие охрану порядка» на протестах, появились в суде в балаклавах и темных очках
04.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Так выглядели свидетели на сегодняшнем суде по делу о злостном хулиганстве.
Фото TUT.BY
Это военнослужащие, которые «обеспечивали охрану порядка» на протестах. В суд они пришли в балаклавах и темных очках, выступали под вымышленными именами, пишет
Обвиняемый — человек, которого сбил бус силовиков. Ему вменяют повреждение транспорта милиции.
Следствие
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кадр дня. Военные, «обеспечивавшие охрану порядка» на протестах, появились в суде в балаклавах и темных очках
И выступали под вымышленными именами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)