Что общего у Всебелорусского народного собрания и Попандопуло. Мнение бизнесмена

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Александр Малашко считает, что общество не станет серьезно относится к решениям ВНС.

Даже сами власти уверены, что нынешнее правительство никто не считает легитимным. Такой вывод сделал директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко.

По его мнению, именно для легитимизации статуса будет проводиться Всебелорусское народное собрание.

— Этот ВНС ничем не будет отличаться от предыдущих ВНСов. Как проходило все конспиративно, так и происходит. Как было неизвестно, кто выбирается, ровно все то же самое и происходит.

Надо приобрести какую-то легитимность, давайте проведем ВНС, который проголосует за все наши предложения, утвердит, и мы хотя бы таким образом восстановим какую-то легитимность.

Потому что уже даже на самом верху дошло, что никто не рассматривает нынешнее правительство хоть мало-мальски легитимным, — отметил Малашко на Примусе .

И общество не станет серьезно относится и к решениям ВНС, уверен предприниматель.





Кадр из фильма «Свадьба в Малиновке»

— Соответственно, что ожидать от такого мероприятия? Ничего, кроме пропихивания каких-то надуманных мыслей, о которых никто не знает, кроме тех, кто там наверху. А говоря про те планы, которые все-таки опубликовали, мне вспоминается мой любимый Попандопуло (персонаж из фильма «Свадьба в Малиновке» — прим. «С»): «Бери, бери — я себе еще нарисую», — смеется Александр Малашко.