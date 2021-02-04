«Каждые 5−10 километров авто в кювете, отбойнике или на встречке»: фотоотчет с трассы Минск - Бобруйск

Источник материала: Tut.by

Сегодня дороги страны завалило снегом и расчистить их успели далеко не везде . Так, судя по всему, произошло и с трассой Минск — Бобруйск. Читатель AUTO.TUT.BY ехал сегодня днем по этой дороге и поделился с нами фотографиями.

— Каждые 5−10 километров авария — машина в кювете, на встречке или в отбойнике. Этот промежуток с самого утра и по состоянию на 18.00 абсолютно нечищен. Скорость потока — 50−70 км/ч. Но это не спасает. Снег лежит толстым слоем, — рассказал водитель.































