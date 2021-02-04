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«Каждые 5−10 километров авто в кювете, отбойнике или на встречке»: фотоотчет с трассы Минск - Бобруйск
Источник материала: Tut.by
Сегодня дороги страны завалило снегом и расчистить их успели
— Каждые 5−10 километров авария — машина в кювете, на встречке или в отбойнике. Этот промежуток с самого утра и по состоянию на 18.00 абсолютно нечищен. Скорость потока — 50−70 км/ч. Но это не спасает. Снег лежит толстым слоем, — рассказал водитель.
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«Каждые 5−10 километров авто в кювете, отбойнике или на встречке»: фотоотчет с трассы Минск - Бобруйск
Сегодня дороги страны завалило снегом и расчистить их успели далеко не везде.
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