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«Каждые 5−10 километров авто в кювете, отбойнике или на встречке»: фотоотчет с трассы Минск - Бобруйск

04.02.2021 21:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня дороги страны завалило снегом и расчистить их успели далеко не везде. Так, судя по всему, произошло и с трассой Минск — Бобруйск. Читатель AUTO.TUT.BY ехал сегодня днем по этой дороге и поделился с нами фотографиями.

— Каждые 5−10 километров авария — машина в кювете, на встречке или в отбойнике. Этот промежуток с самого утра и по состоянию на 18.00 абсолютно нечищен. Скорость потока — 50−70 км/ч. Но это не спасает. Снег лежит толстым слоем, — рассказал водитель.









 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня дороги страны завалило снегом и расчистить их успели далеко не везде.
 
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